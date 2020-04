Omicidio suicidio nel milanese: uomo ammazza la compagna e si spara in testa

Il dramma nel pomeriggio di giovedì a Rho. A dare l’allarme è stata la mamma dell’uomo

Un colpo di pistola per la sua compagna. Un altro per lui. Omicidio suicidio a Rho, dove un uomo di 38 anni, un cittadino italiano pregiudicato, ha ucciso la sua fidanzata – una donna di 53 – e si è poi tolto la vita.

Teatro del dramma, che si è consumato nel pomeriggio di giovedì, è stata la casa in via Ticino nella quale viveva la coppia.

Stando a quanto appreso, a dare l’allarme è stata la mamma del 38enne, preoccupata perché il figlio non rispondeva più al telefono. Quando la donna si è recata nell’appartamento ha trovato l’uomo e la compagna distesi sul divano, già entrambi morti.

Secondo quanto finora ricostruito dagli investigatori, l'assassino avrebbe …









