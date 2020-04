“Nessuno sarà bocciato” – le bozze del Decreto Scuola

Si lavora in questi giorni per il Piano per la Maturità e la fine dell’anno scolastico alla luce del prolungamento delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus. L’approvazione del nuovo decreto – si legge su Repubblica.it – è prevista per domenica prossima in Consiglio dei ministri. La direzione del Ministero sarebbe quella che tutti gli alunni e gli studenti italiani passino per decreto alla classe successiva, anche quelli con insufficienze registrate nel primo quadrimestre, anche per gravi insufficienze.

La misura è da considerarsi in via assolutamente eccezionale e solo per l’anno scolastico 2019-2020. Non ci saranno quindi bocciati né rimandati, in questa situazione eccezionale. La bozza del decreto prevede recuperi degli apprendimenti a partire dal primo settembre 2020. Non recupero dei voti, il prossimo anno si ripartirà da zero. Un ripasso forzato di nozioni, e di programma, che i docenti via …









