Marsala, scrive Poste Italiane per dire che l’ATM Postamat di contrada Tabaccaro è attivo

In riferimento all’articolo “Marsala, la posta di contrada Tabaccaro è chiusa e non si possono prelevare contanti” (2/4/20), Poste Italiane precisa che l’ATM Postamat dell’ufficio postale sito nella frazione di Tabaccaro a Marsala è sempre disponibile per i cittadini, anche in seguito alla rimodulazione degli uffici postali in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Covid 19.

Lo sportello automatico viene periodicamente rifornito di banconote e soddisfa regolarmente le esigenze di prelievo della clientela oltre a garantire le altre operazioni consentite (pagamento bollettini, lista movimenti, ricariche cellulari, etc). L’Azienda rassicura i cittadini informandoli che eventuali indisponibilità del servizio sono da considerarsi temporanee.

Poste Italiane









Leggi la notizia completa