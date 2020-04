Marsala: punto di prima emergenza, il primario Giovanni Scuderi: “Siamo pronti”

Il nosocomio cittadino è diventato Covid Hospital, questo ha creato preoccupazioni nella cittadinanza che teme di non avere più garantite le cure in caso di malessere improvviso vista la rimodulazione del Pronto Soccorso.

Il primario del P.S. dottore Giovanni Scuderi tiene a sottolineare che l’azienda sta facendo tutto il possibile per allestire un Punto di prima emergenza, assicurando un primo intervento ai pazienti che arriveranno in ospedale accusando delle sintomatologie.

Scuderi evidenzia che: “Il paziente che giungerà con la propria autovettura comunque passerà prima dal pretriage, allestito presso la tenda blu, lì il personale infermieristico sarà in grado di stabilire se il paziente manifesta evidenti sintomi da Covid oppure no, nel secondo caso verrà inoltrato presso il punto di emergenza dove ci sarà un medico di Pronto Soccorso che valuterà il paziente, si occuperà di gestire …









