Marsala, “I picciotti di Strasatti” raccolgono beni di prima necessità per i più bisognosi

Scatole piene di beni di prima necessità, buoni per comprare carne, pane fresco, frutta e ortaggi sono stati raccolti dai “Picciotti di Strasatti” per dare un aiuto in questo momento di grande difficoltà dovuto all’emergenza coronavirus .

“Da anni proviamo a donare allegria e gioia alla nostra contrada – scrivono – in una situazione di pandemia come questa che stiamo vivendo, non potevamo restare fermi.”

Così “I Picciotti di Strasatti” hanno pensato di dare una mano a coloro che, per esigenze diverse, non hanno la possibilità di fare la spesa e, insieme alla Caritas della Parrocchia Maria SS. Addolorata di Strasatti, hanno dato vita ad una raccolta di beni di prima necessità da donare alle famiglie più bisognose.

Anche in un momento così difficile, "I Picciotti di Strasatti" sono rimasti entusiasti dalla risposta positiva da parte









