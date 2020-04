Marsala, Engie a fianco dell’ospedale “Paolo Borsellino” nella lotta al Coronavirus

Engie è leader di servizi tecnologici in tutta Italia oltre che della gestione energetica, è a fianco degli ospedali italiani che stanno fronteggiando l’emergenza Covid-19.

Anche a Marsala, presso l’ospedale Paolo Borsellino, Engie è in prima linea per garantire tutti i servizi necessari al funzionamento della struttura ospedaliera coadiuvati dal manager dell’area adriatica Sud, Vincenzo Arcoleo.

Un lavoro incessante che sta impegnando tutti i tecnici e i manutentori, a fianco dei camici bianchi per garantire la massima funzionalità del perimetro ospedaliero.

Il responsabile Engie di Marsala, Rino Ragona, sottolinea come questi siano giorni difficili: “Siamo abituati a lavorare sotto pressione garantendo standard elevati di professionalità. Oggi abbiamo una grande responsabilità che è quella di garantire presenza e funzionalità tecnica di un intero ospedale, è per questo che siamo impegnati h 24, lavoriamo a stretto contatto con il personale medico …









