Mancano i reagenti per i tamponi, sindaci sollecitano Musumeci

Con l’ampliamento del numero dei laboratori in Sicilia abilitati a validare l’esito dei tamponi per il Coronavirus si è velocizzato l’iter per le risposte diagnostiche ma da giorni è scoppia un’altra emergenza: mancano infatti i reagenti per analizzare gli stessi tamponi. Per questo motivo, i sindaci del Libero Consorzio Comunale di Trapani hanno sollecitato un intervento del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

“Riteniamo inaccettabile – scrivono i sindaci – che, in piena emergenza sanitaria, si possano riscontrare gravi difficoltà nell’eseguire i tamponi rinofaringei, in quanto informati dall’Asp di Trapani, della non reperibilità dei reagenti.

Tutto ciò consegue che i soggetti in pre-ricovero, o in regime di quarantena debbano prolungare lo stato di isolamento a tempo indefinito (Ordinanza 7, art.1 comma 3), con tutte le problematiche che ne conseguono e le gravi difficoltà di gestione …









