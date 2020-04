Isole Egadi: garantita la presenza e il pronto intervento dei Carabinieri sulle isole minori

In questo particolare periodo di emergenza dove tutto è ridotto e tutto è isolato a risentirne ancor di più sono gli abitanti delle isole Egadi che hanno visto ridursi consistentemente le corse giornaliere degli aliscafi.

Sono solo 4 le corse al momento attive in partenza da Trapani, 2 sole delle quali raggiungono la più lontana delle isole minori (Marettimo), questo crea ulteriore preoccupazione nella popolazione che più che mai si sente isolata.

L’Arma dei Carabinieri, con personale territoriale e della Motovedetta di Favignana, supportato dall’equipaggio della Motovedetta di Trapani, stanno garantendo la presenza costante sulle tre isole riuscendo ad essere operativi in situazioni di pronto intervento in tempi ristrettissimi grazie al battello pneumatico dislocato sull’isola di Favignana, facendo sentire la propria vicinanza alla popolazione anche in questo grave momento di crisi.









