[Redazione] Alle ore 8 di oggi, venerdì 3 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 2.456.101 per più di 5,1 milioni di beneficiari, così suddivise:

indennità 600 euro, 2.092.432 ; congedi parentali 184.201 ; Bonus baby sitting 20.468 ; CIGO 101.000 domande per 1.939.000 beneficiari ; Assegno ordinario 58.000 domande per 952.800 beneficiari.

