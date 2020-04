Il Rotaract Castelvetrano dona box solidali alla Croce Rossa per emergenza Covid 19

Questa mattina, il Rotaract Club Castelvetrano Valle del Belice ha donato euro 500, 00 per l’acquisto di box, contenenti beni alimentari di prima necessità, in collaborazione con la Ditta Rizzo e il comitato locale Croce Rossa Italiana, da donare alle famiglie bisognose della nostra città. Queste le parole del presidente Francesco Lisciandra :” In un momento difficile e delicato come questo, ci è sembrato doveroso fare la nostra parte. Il Club che rappresento è sempre stato sensibile alle difficoltà del territorio; il service è la nostra priorità. Molte famiglie, purtroppo, oggi si trovano ancora più in difficoltà, perché la pandemia ha provocato una crisi senza precedenti. Abbiamo, pertanto, deciso di acquistare 143 box-cibo che serviranno a portare un “ piccolo” contributo ai più bisognosi. Ringrazio la Ditta Rizzo Alimentari per la collaborazione, ma soprattutto la Croce Rossa di Castelvetrano, angeli custodi di …









Leggi la notizia completa