Il Comune di Erice aderisce alla campagna «Liberapuoi», lanciata nei giorni scorsi dal Ministro per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, a sostegno delle donne vittime di violenze domestiche durante questa fase emergenziale.

L’obiettivo della campagna è promuovere il numero telefonico 1522, attivo h24, e far conoscere l’app Anti Violenza e Stalking, gratuita e disponibile su IOS e Android.

Tramite il proprio smartphone sarà possibile avviare una chat segreta con un’operatrice per ricevere informazioni in sicurezza o far partire una chiamata al numero istituzionale, in caso di pericolo. Nell’applicazione è presente anche un decalogo di consigli che possono aiutare a fronteggiare una situazione di violenza domestica.

L’amministrazione comunale di Erice ha scelto di aderire alla campagna lanciata dal Governo e di promuoverla coi propri strumenti. «In questo difficile momento emergenziale che impone a tutti di …









Leggi la notizia completa