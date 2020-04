Erice, 500 mascherine artigianali donate da sarte

Il Comune di Erice ha ricevuto le prime 500 mascherine realizzate artigianalmente da un gruppo di sarte volontarie del territorio ericino e trapanese. L’amministrazione comunale le ha destinate alla Protezione Civile, impegnata in maniera attenta e proficua in questa difficile fase emergenziale, ai dipendenti comunali impegnati in questi giorni nei servizi indifferibili, come Polizia Municipale e Servizi Sociali, ai dipendenti dei supermercati e ai cittadini con disabilità che hanno necessità di spostarsi per motivi di salute,

Da domani, inoltre, saranno distribuite anche a tutti i medici del territorio, soggetti fortementi esposti al rischio del contagio.

Tutto ciò è stato possibile, oltre all’impegno delle sarte, anche grazie alla donazione di stoffe da parte della ditta StarTex Tessuti di Calatabiano (CT) che ha raccolto l’invito (fatto tramite social network) dell’assessore del Comune di Erice, Luigi De Vincenzi, e della consigliera comunale di …









