[Emergenza Covid 19] Campobello. La Giunta comunale delibera criteri e modalità erogazione buoni spesa

La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione ha approvato i criteri generali e le modalità di erogazione dei “buoni spesa” destinati a persone e famiglie campobellesi che versano in particolari condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza Coronavirus.

In base alla deliberazione n. 57 del 2 aprile 2020, i buoni potranno essere richiesti dai nuclei familiari che si trovano in stato di assoluto bisogno economico, in quanto momentaneamente privi di liquidità, e che necessitano di generi alimentari e di altri beni di prima necessità, quali ad esempio i farmaci.

Sulla base dell’analisi del fabbisogno che sarà effettuata dall’ufficio dei Servizi Sociali, tenendo conto della data di arrivo della domanda, senza la formazione di alcuna graduatoria, con priorità per i nuclei che già non percepiscono altre forme di sostegno pubblico, il Comune dunque erogherà buoni spesa del valore& …









Leggi la notizia completa