Crisi da Coronavirus. Gli aiuti dei comuni trapanesi alle persone in difficoltà economica

I comuni della provincia di Trapani si stanno attivando per elargire buoni pasto e sussidi per le famiglie bisognose. In questo momento di forte crisi da Coronavirus diversi sono le iniziative dei Comuni, che in questi giorni stanno ricevendo i fondi regionali e statali per sostenere chi è in particolare difficoltà economica. Ecco le misure in alcune città della provincia di Trapani.

TRAPANIL’Amministrazione Tranchida con delibera di Giunta n’ 105 del 31/03/2020, allegata, ha deliberato “i criteri per l’individuazione dei beneficiari destinatari di buoni spesa alimentari”, in esecuzione della ODPC n.658 del 29/03/2020 che stabilisce in €547.508,51 la somma destinata al Comune di Trapani a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare e acquisto farmaci.

” Si rimane in attesa dei preannunciati trasferimenti regionali – dichiara il Sindaco Tranchida – per poter potenziare, qualora possibile, gli interventi correnti”.

Con altra delibera la Giunta Tranchida ha stanziato ulteriori …









