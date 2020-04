Covid, crescita stabile in Sicilia. Musumeci: “Più controlli nelle città”

Crescita stabile del Coronavirus in Sicilia. Ma questo non deve far abbassare la guardia. L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha firmato il piano per i nuovi posti letto in Sicilia. Nel frattempo Nello Musumeci ha scritto ai prefetti per chiedere maggiori controlli nelle città. A Palermo intanto l’istituto materno infantile diventerà un Covid Hospital.

I DATIAttualmente ci sono in Sicilia 1606 persone positive al Coronavirus. Lo comunica nel bollettino giornaliero la Regione Siciliana.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 17.833.

Di questi sono risultati positivi 1.791 (+73 rispetto mercoledì), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.606 persone (+62).

Sono ricoverati 576 pazienti (+8 rispetto al giorno prima), di cui 73 in terapia intensiva (+1), mentre 1.030 (+54) sono in isolamento domiciliare, 92 guariti (+6) e 93 deceduti (+5).



LA MAPPA DEI NUOVI POSTI LETTOE’ pronta la mappa per i nuovi posti in terapia intensiva e per i malati Covid in Sicilia. L’assessore alla …









