Coronavirus, scuola. La decisione: “Tutti gli studenti promossi d’ufficio”

Tutti gli studenti promossi d’ufficio. E’ la decisione che ha preso il Ministero della Pubblica Istruzione, e che verrà formalizzata in un decreto atteso a breve sull’emergenza coronavirus. Nessuno sarà bocciato e rimandato, ma tutti gli studenti passeranno all’anno successivo. Anche quelli con insufficienze gravi registrate nel primo quadrimestre.

LA MATURITA’. Circa la maturità, se si torna a scuola entro il 18 Maggio si farà, in una versione light. Se no, sarà solo on line.

Se l'emergenza sanitaria consentirà il rientro in aula degli studenti, il Miur potrà stabilire con ordinanza che ci siano commissioni interne per esami di maturità e diplomi. Il ministero potrà anche decidere "per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame,









