Coronavirus, quarto caso a Castellammare

«Informo la cittadinanza che salgono a quattro i casi di positività al coronavirus in città. Le autorità sanitarie mi hanno confermato adesso un altro caso di positività al Covid -19.

Si tratta di un anziano che, poiché proveniente dagli Stati Uniti, era subito stato posto in isolamento ed osservazione. L’anziano era in quarantena obbligatoria da diversi giorni, circa dieci, e ci riferiscono che non ha avuto contatti se non con il personale preposto che ha osservato tutte le misure del caso. Adesso è stata confermata la positività al tampone effettuato all’anziano e poiché le sue condizioni di salute non sono ottimali, è stato trasportato in ospedale a Partinico, seguendo tutte le procedure di sicurezza che il caso impone ».

Lo fa presente il sindaco Nicolò Rizzo che afferma:

«Auguro una pronta guarigione ai nostri concittadini, …









Leggi la notizia completa