Coronavirus, positivo il Vescovo salemitano mons. Peri

Il salemitano monsignor Calogero Peri, Vescovo della Diocesi di Caltagirone, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. La notizia è stata resa ufficiale stamattina dall’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi. Nel pomeriggio di ieri, il Vescovo Peri, accusando sintomi di tipo influenzale, è stato ricoverato all’Ospedale “Gravina” di Caltagirone. Nella mattinata di ieri, su richiesta del medico di medicina generale del presule, i sanitari dell’Unità di Igiene pubblica di Caltagirone hanno sottoposto il Vescovo a tampone per Covid-19, per il quale è risultato positivo. Sempre nel pomeriggio di ieri al Pronto Soccorso dell’Ospedale sono stati eseguiti esami clinici e radiologici e, in reparto, è stata iniziata subito la terapia. Le condizioni di salute di monsignor Peri sono stabili.

«Vogliamo aggiungere, alla voce della Diocesi e della città di Caltagirone, anche il nostro messaggio di …









