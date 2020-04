Coronavirus, Lo Curto: “La Regione autorizzi i test rapidi per gli asintomatici”

Sulla mancanza di tamponi in Sicilia interviene anche l’onorevole Eleonora Lo Curto, con la richiesta al presidente Musumeci di estendere i test non solo agli ospedali covid ma anche ai laboratori privati. Qui la nota della capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana:

“La difficoltà di reperire dispositivi di protezione individuale, tamponi e reagenti per garantire condizioni di sicurezza agli operatori della sanità pubblica impegnati in Sicilia a contrastare la diffusione del Covid-19 impone oggi il potenziamento delle possibilità diagnostiche attraverso test molecolari rapidi che danno una risposta attendibile in circa un’ora. Questi test sono alla portata di tutti i laboratori e diventano particolarmente utili nelle aree di emergenza, nei reparti di ostetricia, nei triage etc per individuare rapidamente i positivi. La ricerca di IgM e IgG specifiche darebbe la possibilità di individuare le persone già contagiate e che non hanno …









