Coronavirus, i dati della provincia di Trapani. Salemi 21 positivi, Alcamo 14, Trapani 8

Sono 78 i casi di persone positive al coronavirus in provincia di Trapani. Ecco i dati diffusi dall’Asp.

Vediamo come sono distribuiti nei vari comuni. Ad Alcamo 14, a Castelvetrano 5; Erice 5; Valderice 8; Marsala 6; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 21; Trapani 8; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 2. I ricoverati sono 24 e si trovano così suddivisi: a Trapani 12, in terapia intensiva 1 mentre al Covid sono 11. A Marsala sono 12, in terapia intensiva 3, in terapia sub intensiva 2 e al Covid, infine, 7.

C’è una persona tra i nuovi guariti ( si tratta di paziente di Trapani in isolamento domiciliare, negativizzato dopo periodo di quarantena). I morti sono 2 e sono stati effettuati in totale 1420 tamponi.











