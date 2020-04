Coronavirus, è un cerotto il primo vaccino. Creato da un ricercatore italiano negli Usa

Bene i primi test sui topi di un vaccino-cerotto (che rilascia il principio attivo nella pelle) contro il coronavirus, potenzialmente semplice ed economico da produrre su vasta scala: i topi vaccinati producono anticorpi specifici contro il virus. È quanto riferito all’Ansa da Andrea Gambotto della University of Pittsburgh School of Medicine, che ha riportato l’esito dei primi test sulla rivista EBiomedicine (Lancet) e che anticipa: il vaccino potrebbe entrare già entro un mese nei test clinici di fase I su individui. Chiamato PittCoVacc, è una specie di cerotto con 400 microaghi – spiega Gambotto, originario di Bari- che non entrano profondamente nella pelle e in 2-3 minuti si sciolgono, senza dolore e senza sanguinamento», rilasciando l’antigene che scatena la risposta immunitaria, la subunità «S1& …









Leggi la notizia completa