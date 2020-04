Comprare un libro, farsi del bene. Le librerie d’asporto in provincia di Trapani

La situazione del mercato editoriale è catastrofica. In un mese dalla chiusura delle librerie, la filiera del libro registra già una perdita di 49 milioni di euro. Pure Amazon ha messo da parte gli ordini di libri per dedicarsi quasi esclusivamente ai “prodotti indispensabili”.

In questi giorni, però, l’intrapendenza e il desiderio di continuare a offrire beni di prima necessità per l’anima, proprio come i libri, hanno spinto molti librai ad attrezzarsi nelle iniziative di “libro da asporto”. Se non può essere il lettore a trovare il libro, sarà il libro a trovare il lettore. Direttamente a casa.

Si garantisce a tutti la possibilità di rinfrancarsi, in queste settimane grigie, descritte solo da parole apocalittiche e sconfortanti. La letteratura, in qualche modo, ci salva, ci tende una corda. Bisogna saperla afferrare. Bisogna provare a farsi del bene. E a volte basta solo affidarsi al racconto …









Leggi la notizia completa