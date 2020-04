Castellammare del Golfo, il sindaco Rizzo: «Quattro i casi positivi in città»

Castellammare del Golfo. Salgono a quattro i casi confermati dai sanitari. Un anziano proveniente dall’America, posto subito in isolamento ed osservazione, è risultato positivo al Covid ed è stato trasferito in ospedale. A darne l’annuncio è il sindaco Nicolò Rizzo.

«Chiedo ancora alla cittadinanza di rimanere a casa ed osservare tutte le misure per contenere il contagio. Abbiamo aumentano le ore di lavoro alla polizia municipale così da potenziare i controlli».

«Informo la cittadinanza che salgono a quattro i casi di positività al coronavirus in città. Le autorità sanitarie mi hanno confermato adesso un altro caso di positività al Covid -19. Si tratta di un anziano che, poiché proveniente dagli Stati Uniti, era subito stato posto in isolamento ed osservazione. L’anziano era in quarantena obbligatoria da diversi giorni, circa dieci, e ci riferiscono che …









