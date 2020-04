Adesso impareremo a rispettare gli altri e la natura?

Di Rossana Titone – Siamo chiusi in casa da un mese, si esce solo per necessità e per lavoro. Una vita stravolta, invertite le priorità e il senso di marcia.

In questo tempo dilatato in cui ancora oggi si contano i morti c’è qualcosa di cui nessuno parla: la natura si è ripresa quello che l’uomo ha sottratto in maniera irriverente.

Le tartarughe sulle spiagge indiane hanno iniziato a popolare la battigia e a deporre le uova, i canali di Venezia sono puliti, si vede il fondo, le lepri a Milano popolano i giardini.

Pezzi di natura che stanno facendo pace con quello che a loro è stato tolto.

La mano dell’uomo non è stata sempre caritatevole, non ha tenuto conto dell’ecosistema, non ha rispettato il mondo animale. Troppo presi dal Dio denaro che ci ha voluti consumisti e …









