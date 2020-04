VIDEO- Alfano spiega come ottenere i buoni spesa e afferma che denuncerà parrucchieri ed estetisti abusivi

Nel nuovo video il sindaco Enzo Alfano affronta vari argomenti: ” Dall’autismo a Nessuna tolleranza per parrucchieri ed estetisti in nero che esercitano la loro attività nonostante i divieti, saranno denunciati alla Guardia di Finanza, misure restrittive per le uscite, approvata la delibera che consentirà di ottenere i buoni spesa



Deliberate le misure ed i criteri per i buoni alimentari. Un grande caloroso abbraccio ai ragazzi affetti da autismo ed ai loro familiari .

Geplaatst door Enzo Alfano Sindaco di Castelvetrano op Donderdag 2 april 2020









