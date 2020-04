Trapani, vigili del fuoco soccorrono un’anziana caduta a casa

L’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco avevano fatto scattare l’allarme, la scorsa sera, in via Livio Bassi a Trapani.

Le sirene hanno attirato l’attenzione degli abitanti della zona che si sono affacciati ai balconi di casa, cercando di capire cosa stesse succedendo. La paura che si vive in questi giorni, infatti, aveva fatto temere un possibile caso di contagio.

Operatori del 118 e pompieri, invece, hanno dovuto prestare soccorso ad una anziana che cadendo si era fratturata il femore. Per consentire alla malcapitata di uscire dal proprio appartamento è stata utilizzata un’autoscala. Poi la corsa in ospedale, ma le condizioni della pensionata non destano preoccupazione









