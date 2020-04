Trapani: ruba in un appartamento, si ferisce e lascia le tracce di sangue. Arrestato

Ruba denaro e gioielli in un appartamento del quartiere San Giuliano a Trapani, si ferisce con il vetro della porta/finestra e lascia le tracce su un foglio di carta e una vestaglia e così gli uomini della squadra mobile sono riusciti a indentificarlo e arrestarlo.

Fabio Messina, pregiudicato trapanese di 40 anni è stato fermato per furto aggravato. Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessi dal gip del Tribunale di Trapani.

Le indagini degli uomini della Sezione Reati contro il Patrimonio erano state avviate dopo un furto di denaro e di gioielli, per diverse migliaia di euro, consumato in un appartamento del quartiere “San Giuliano” di Trapani.

Grazie all’analisi delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza agli investigatori hanno notato la presenza del Messina nella zona del furto. I sospetti sulla sua responsabilità hanno trovato poi conferma dall’analisi di alcune tracce di …









