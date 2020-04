Sul sito del comune di Campobello il modello per richiedere buoni e pacchi spesa

Il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che sul sito istituzionale del Comune di Campobello, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it, (Home page/sezione Emergenza Coronavirus), è stato pubblicato il modello per richiedere l’ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare (Buoni e Pacco Spesa) destinate a tutti i cittadini di Campobello che stanno vivendo una particolare situazione di disagio economico a causa della contingente “emergenza coronavirus”.

Il modello dovrà essere compilato e trasmesso via mail o pec al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.comune.campobellodimazara@pec.it.

Sempre nella stessa sezione del sito istituzionale del Comune, oltre che all’albo pretorio, è stato pubblicato anche l’avviso rivolto a tutti gli esercenti del settore alimentare (supermercati, panifici, macellerie e negozi di frutta e verdura), disponibili alla vendita accettando i buoni spesa rilasciati dal Comune ai cittadini in stato di …









