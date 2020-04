Strage di Pizzolungo, oggi il trentacinquesimo anniversario. Il ricordo è sui social

La mattina del 2 aprile 1985 a Pizzolungo una bomba uccideva la signora Barbara Asta di 30 anni e i suoi due gemellini di sei anni Giuseppe e Salvatore, che, come tutte le mattine stavano percorrendo in macchina il tragitto per raggiungere la loro scuola.

L’obiettivo dell’autobomba parcheggiata lungo la strada costiera che porta verso Trapani era il giudice Carlo Palermo arrivato da qualche mese in Sicilia. Stava indagando sul traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata. Proseguiva quelle che erano state le indagini di Giangiacomo Ciaccio Montalto, ucciso a Trapani due anni prima, e con il quale si erano incontrati a Trento, per scambiarsi alcune informazioni, appena tre settimane prima del suo omicidio.

Il sorpasso dell’Alfa Romeo sulla quale viaggiava Palermo sulla Volkswagen Scirocco della signora Asta gli salvò la vita, perché proprio in quel momento ci fu la deflagrazione che …









Leggi la notizia completa