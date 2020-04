C’è un video che gira molto in queste ore.

Riprende lo sfogo di un dipendente di un supermercato Palermo rivolto ai clienti: “Non venite tutti i giorni, c’è gente che fa 6 euro di spesa. Non è possibile, non siamo burattini di nessuno. Dobbiamo stare attenti”, dice Vincenzo Russo.

Per lui, applausi.

Ecco il video.













