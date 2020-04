Sicilia, la guardia di finanza sequestra 680 paia di occhiali non sicuri

La Guardia di Finanza di Carini ha individuato e sequestrato 680 paia di occhiali non sicuri, recanti il marchio “China EXport” e non quello “CE”.

I due responsabili delle attività commerciali sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e multati con una sanzione di venticinquemila euro. Qui il comunicato dei militari:

Nel corso dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo con il fine di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti e sulla tutela dei marchi registrati, i Finanzieri della Tenenza di Carini hanno individuato due locali esercizi commerciali in cui erano posti in vendita occhiali di protezione privi dei requisiti di conformità alle normative europee e nazionali.

Il controllo presso una rivendita al dettaglio ha consentito di individuare 10 occhiali di protezione privi dei contenuti minimi di informazioni all’utente, senza alcuna …









