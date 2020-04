Scrive Maria Concetta, sull’ospedale di Marsala e lo stop delle terapie ambulatoriali

Da cittadina italiana comprendo perfettamente cosa significhi “Emergenza Covid 19”. Non riesco invece a comprendere come mai coloro che sono preposti alla Sanità locale restino inerti e indifferenti di fronte alle tante “normali” emergenze ed esigenze sanitarie del nostro territorio.

Il 4 marzo il Sindaco di Marsala indirizza una nota al Direttore generale dell’Asp e all’Assessore regionale alla Sanità in merito alla collocazione della tenda pre-triage. E l’11 marzo la tenda arriva. Il 28 marzo l’ospedale Paolo Borsellino diventa solo “Covid Hospital” e dall’oggi al domani circa 85.000 abitanti si ritrovano senza alcun presidio ospedaliero in barba all’art. 32 della Costituzione che tutela la salute di TUTTI i cittadini.

Ad oggi non è dato sapere con quale illuminata programmazione viene gestita la “normale” emergenza nè come e quando viene assicurato l’espletamento di terapie programmate e indifferibili. Solo per fare un esempio: molti cittadini del nostro Comune necessitano di continuare o intraprendere …









