Santa Ninfa. Emergenza coronavirus, via alle domande per i buoni-spesa

SANTA NINFA. Il Comune ha pubblicato l’avviso per la concessione dei buoni-spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. A disposizione, per l’ente, ci sono i 46.110 euro stanziati dal governo Conte e finalizzati al sostegno straordinario di quelle famiglie alle prese con le difficoltà economiche acuite dall’epidemia causata dal «coronavirus». «Abbiamo accelerato le procedure – spiega il sindaco Giuseppe Lombardino – in modo da garantire un aiuto concreto e veloce, garantendo altresì un meccanismo di individuazione dei beneficiari commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno straordinario, dando priorità a quei nuclei che non godono di sostegni pubblici».Gli interessati dovranno compilare il modulo per la richiesta (scaricabile dal sito dell’ente: www.santaninfa.gov.it) o reperibile all’Ufficio dei servizi sociali, nei patronati, nei Caf …









Leggi la notizia completa