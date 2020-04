San Vito Lo Capo, voucher spesa per i soggetti in difficoltà per l’emergenza COVID-19

Si è riunita martedì la giunta municipale di San Vito Lo Capo per dare il via libera ad un piano di sostegno alimentare, rivolto ai cittadini indigenti, per far fronte all’emergenza economica determinata dalla pandemia da Covid-19. Il sindaco Giuseppe Peraino e gli assessori Andrea Spada, Nino Ciulla, Francesca De Luca e Franco Valenza, questi ultimi due collegati dalle loro abitazioni in via telematica, secondo le disposizioni introdotte dall’ordinanza sindacale n.9 del 23/03/2020, hanno deliberato l’erogazione di voucher spesa per tutte le famiglie che ricadono nelle previsioni di cui all’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n 658, sulla base di un’autocertificazione nella quale i soggetti dichiarino la sussistenza del disagio.

I "Voucher Spesa", di diverso valore economico, vengono consegnati dai Servizi Sociali del Comune in base ai componenti del









