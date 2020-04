Salemi, zona rossa. Importanti modifiche ai blocchi in entrata e in uscita

Le interlocuzioni portate avanti con forze dell’ordine e Prefettura sulla chiusura delle strade a Salemi hanno portato ad alcune modifiche che agevoleranno il lavoro degli agricoltori e degli allevatori.

Restano invariati i tre varchi principali lungo la Statale 188: incrocio autostrada, versante Vita-Calatafimi e versante Marsala (contrada Rampingallo).

Per quanto riguarda la chiusura della strada a Passo Puntarello, che in tanti avevano segnalato, il Comune ha proposto un varco vigilato ma il tavolo con le forze dell’ordine, che ha la responsabilità di decidere in materia anche in esecuzione dell’ordinanza del presidente della Regione, ha deciso di spostare il blocco ai confini comunali, sempre lungo la strada per Trapani, nella zona Massaria Vecchia, prima dell’incrocio per Borgo Fazio.

Sul versante di Polizzo, invece, il blocco lungo la strada provinciale 46 è stato spostato a circa due chilometri dal centro abitato di Vita.

Nella zona di Pusillesi, infine, la chiusura lungo la









