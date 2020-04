Mazara. Modulo online Buoni Spesa emergenza Covid19 

Pubblicato nella home page del sito istituzionale www.comune.mazaradelvallo.tp.it il modulo per la richiesta dei Buoni Spesa, che può essere compilato direttamente ed inviato con un semplice click. Da qualsiasi pc, smartphone o tablet è possibile acccedere al portale e trovare il modulo in evidenza nella parte destra. Per accedere direttamente, questo è il link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBFCyHVOCwES0l1so9iIdc6dzNS_lr-lY3j1fvEF3z8TX7sw/viewform

I buoni possono anche essere richiesti telefonicamente utilizzando i numeri telefonici di emergenza 333 6191950 – 0923 671755 – 0923 671747 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00. Le modalità, individuazione utenza ed altri particolari sono stati forniti nella nota stampa diramata ieri (clicca sul link: nota stampa del primo aprile).









