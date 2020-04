Marsala, Sindaco e Giunta donano ai poveri il loro compenso di Marzo: 21.000 euro

Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, e tutti gli assessori della Giunta hanno deciso di donare l’importo della loro indennità di Marzo, che ammonta a 21.000 euro, in beneficenza, per aiutare le famiglie disagiate messe in crisi dall’emergenza coronavirus.

Lo fa sapere il Comune di Marsala con una nota:

Ciascun cittadino è chiamato ad offrire un personale contributo a quanti – a causa dell’epidemia coronavirus – si trovano in grave disagio economico, con difficoltà di reperire alimenti e beni di prima necessità. Un impegno morale che ogni componente della Giunta Municipale di Marsala ha fatto proprio, devolvendo in beneficenza l’indennità di funzione del ruolo istituzionale ricoperto, relativa allo scorso mese di Marzo. Si tratta di un gesto di solidarietà che rientra nella sfera volontaria di Sindaco e Assessori. Ma in un momento di emergenza così drammatico per l’ …









