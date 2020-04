Marsala, muore giovane pizzaiolo di 31 anni

Un giovane pizzaiolo di soli 31 anni è morto a Marsala. Si chiamava Aymen Salah, e viveva e lavorava a Marsala da diversi anni, ed era ben voluto e stimato, anche perchè non si risparmiava mai nel lavoro. Aveva fatto il pizzaiolo e l’aiuto in cucina in diversi locali di Marsala.

Era sofferente al cuore da tempo, ed aveva già subito un intervento tempo fa.

“Sei stato dolce e gentile testimone di pace – scrive in sua memoria il coordinatore di Libera, Salvatore Inguì -. Dio ti renda merito della tua pazienza per le ingiustizie subite e del tuo continuare a credere che ognuno è qui per compiere una missione. Guardaci con benevolenza dal paradiso…e sostienici”.











