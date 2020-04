Marsala, malviventi mettono a soqquadro l’ufficio della parrocchia di Amabilina

Ladri e malviventi non conoscono restringimenti dovuti alle regole per il contenimento del coronavirus.

Questa notte sono entrati in azione nello studio della canonica della parrocchia “San Giovanni Maria Vianney” di contrada Amabilina diretta da don Vito Buffa.

Hanno rotto una finestra e il vetro e hanno messo a soqquadro tutto l’ufficio, buttando a terra carpette e fogli, aprendo cassetti e rovistando ovunque, come se cercassero qualche documento.

A denunciare pubblicamente quanto accaduto è stato lo stesso parroco, sul suo profilo facebook, commentando l’amara sopresa ricevuta questa mattina e pubblicando le foto che mostrano quello che è stato fatto nel corso del raid notturno.









