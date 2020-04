Marsala, la posta di contrada Tabaccaro è chiusa e non si possono prelevare contanti

I cittadini della zona nord di Marsala non possono prelevare denaro contante allo sportello automatico di Tabaccaro. Lo segnalano alla nostra redazione alcuni abitanti che da una settimana non possono fare operazioni di prelievo per i propri genitori anziani.

“L’ufficio postale è chiuso, ma allo sportello automatico non si può prelevare perché non ci sono soldi – ci racconta una signora della zona -. Da otto giorni si va presso l’ufficio di contrada Paolini ed è impossibile per la fila e l’assembramento che si crea e alla fine siamo costretti ad andarcene. E’ una situazione vergognosa, non poter prelevare per delle spese necessarie. Molti anziani che non escono di casa da più di venti giorni vanno avanti grazie ai figli che li riforniscono. E’ assurdo rispettare le regole imposte dal decreto contro il coronavirus ma non poter prendere i propri soldi”.









