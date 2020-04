La scuola al tempo della catastrofe

di Gianfranco Perriera

Operai della libertà: è la definizione e il compito che Alain Badiou nella sua fortunata traduzione/riscrittura della Repubblica di Platone, assegna a tutti i cittadini della città ideale. Sarebbe straordinario se davvero tale ruolo fosse preso in carica da tutti gli umani. Di certo questo dovrebbe essere il compito e la passione degli insegnanti. Specialmente di quelli che insegnano nella scuola dell’obbligo.

Operai: dà il senso della pazienza, della fatica, della cura meticolosa, del rigore, della necessità di non farsi trascinare da sogni che non si reggerebbero in piedi, della disponibilità a resistere alle intemperie, ma anche, perché no, della responsabilità di fermarsi se le condizioni poste dai datori di lavoro o dagli utenti si rivelassero vessatorie o improbabili.

Libertà: indica che la meta a cui si tende è sconfinata e concetto di trascendentale indefinibilità. …









