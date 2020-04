iorestoacasa: La poesia Ora di Bia Cusumano

Nell’ambito della nostra rubrica dedicata alle testimonianze di coloro che stanno vivendo questa emergenza corona virus pubblichiamo oggi la testimonianza della docente Fabiana Cusumano, meglio nota come Bia

Ora che il respiro si è fatto corto

per paura che la morte si annidi

invisibile tra gli alveoli fiaccati.

Ora che il tempo si è fatto lungo

e le ore dilatate nell’attesa.

Ora che i corpi sperduti,

bendate le labbra e le mani,

segregati nella distanza,

flebilmente annaspano.

In quest’ora buia e sfatta

di umanità impotente,

appesa al gelo di bollettini

diramati da voci lontane.

Ora, Madre, sei l’unica

a respirare a pieni polmoni

e a rifiorire dalla morte

lentamente alla vita.

I dominatori del mondo

piegano il capo smarriti.

Illusi d’essere signori,

ora solo parassiti puniti.

La superbia piagata insegni la via.

Racconti il senso d’una carezza,

