Il Rotary dona all’ospedale di Marsala un monitor multiparametrico

Il Rotary Club Palermo Agorà ha donato un monitor multiparametrico all’ Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

“Questa scelta – sottolinea il Presidente del Rotary Club Palermo Agorà, Simonetta Lo Verso – è stata suggerita dal Dott. Carlo Melloni, socio del nostro Club, che opera in quell’ospedale come dirigente medico di chirurgia plastica, arruolatosi come volontario nell’emergenza Covid. Abbiamo accolto la proposta anche perché il monitor potrà sempre essere utile anche ad emergenza terminata”.

“La nostra è una missione, a prescindere dalla specializzazione – ha detto il Dott. Melloni – e siamo tutti chiamati a fare qualcosa. La sofferenza dei nostri colleghi del nord Italia, di chi ha subito il potente picco del contagio, non poteva lasciarci indifferenti. Bisogna reagire, non restare con le mani in mano ma essere pronti e organizzati. Ho da subito messo le mie poche conoscenze mediche al …









Leggi la notizia completa