I cassintegrati che lavorano. C’è chi specula sulla tragedia del Coronavirus…

Oggi ho saputo che c’è tanta gente che lavora e che nello stesso tempo l’azienda piuttosto che pagare lo stipendio e segnare la presenza viene messa in cassa integrazione, così lo stipendio viene pagato dall’inps.

Mi auguro che tutte le forze dell’ordine facciano dei controlli a tappeto per smascherare chi ha il coraggio di speculare su questa immane tragedia, chi è stato messo in cassa integrazione deve rimanere a casa non può lavorare, è un illecito sia da parte del datore di lavoro, sia del lavoratore perchè fa un autocertificazione falsa e quindi si è complici. Per favore divulgate questo concetto, denunciate tutti coloro che vi sottopongono a queste condizioni capestro. Conosciamo benissimo la tristezza e le vergogne della nostra terra, ma rischiare la vita andando a lavorare ed essere messi in cassa integrazione è un abominio assoluto verso la collettività e la civiltà. …









