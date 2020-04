Gibellina. “Spesa solidale”. Ecco come richiedere i buoni

Gibellina. Come già anticipato il Comune di Gibellina ha attivato il progetto “Spesa solidale” con l’obiettivo, in questo particolare e difficile momento caratterizzato dall’emergenza corona virus, di erogare dei buoni spesa a tutti quei cittadini che versano in particolari condizioni economiche e che non percepiscano già altri sostegni pubblici.

Per ricevere questi buoni spesa, il cittadino dovrà presentare formale richiesta, compilando l’apposito modello, che è possibile trovare, da oggi giovedì 2 aprile, o sul sito internet del Comune (www. comune.gibellina.tp.it), oppure nei vari supermercati, tabaccherie e panifici del paese.

Il modello potrà essere consegnato tramite posta elettronica, all’indirizzo protocollo@comune.gibellina.tp.it, oppure a mano, dalle 9 alle 12 del mattino. In quest’ultimo caso la richiesta compilata dovrà essere riposta dentro una cassetta sigillata e collocata davanti l’ingresso esterno …









