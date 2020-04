Emergenza solidarietà, a Trapani anche la chiesa evangelica aiuta gli indigenti

Sessanta “buoni spesa”, ciascuno di 40 euro, per altrettante famiglie indigenti.

L’iniziativa è della chiesa evangelica “Parola di Fede” di Trapani, guidata dal pastore Giuseppe De Martino. Per usufruire dei “buoni spesa” gli interessati possono contattare la segreteria della Chiesa al numero 0923 535153 .

“ I buoni spesa – dice il pastore – saranno consegnati a casa dei richiedenti da nostri incaricati. A loro consegneremo anche – aggiunge Giuseppe De Martino – una lettera con un messaggio di speranza e di fede in quanto riteniamo ora più che mai che la gente abbia bisogno di cibo spirituale per superare questo periodo buio”. La chiesa evangelica, peraltro, si è già fatta promotrice di altre iniziative. “Abbiamo elargito – spiega il pastore – una cospicua donazione alla Protezione civile per il lavoro e l’impegno dimostrato di chi sta combattendo in prima linea contro il …









