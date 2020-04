++ Covid-19, ASP Trapani: dati ufficiali al 2° Aprile

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a giovedì 2 aprile 2020.

Totale positivi 73 così distribuiti: Alcamo 14 ; Castelvetrano 5; Erice 2; Valderice 7; Marsala 7; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 8; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1

Ricoverati 25 | Trapani 12: Terapia Intensiva 1/Covid 11. Marsala 13: Terapia Intensiva 2/ Terapia Sub Intensiva 3/ Covid 8. Decessi 2. Totale tamponi effettuati 1385

Al fine di una rispondenza numerica con i dati forniti dalla Regione (78), si sottolinea che i dati locali non contengono ulteriori n. 3 casi di pazienti ricoverati ma non residenti nel territorio trapanese né i due decessi.

Questo intanto il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17:00 di oggi così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 17.833. Di questi sono risultati positivi 1.791 (+73 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora …









Leggi la notizia completa