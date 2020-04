Coronavirus, rissa in un supermercato per la mascherina. Il video

Non avevano la mascherina protettiva e non rispettavano la distanza di un metro prevista dalle norme contro la diffusione dell’ epidemia di Covid-19. Questo ha provocato la reazione di alcuni clienti, degenerata una rissa in un supermercato nel Napoletano.

E’ accaduto in via Nazionale delle Puglie, ad Arpino, frazione di Casoria, grosso centro alle porte di Napoli. Un cliente ha ripreso la scena e il video è diventato virale.

Oggi i carabinieri hanno denunciato due delle quattro persone coinvolte.











