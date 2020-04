Coronavirus, l’isolamento sociale prorogato fino al 13 aprile. Oltre 80mila i positivi

L’Italia rimane ferma fino al 13 aprile, lo ha detto ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa, annunciando il nuovo decreto che proroga le misure di isolamento sociale intraprese per il contenimento del Coronavirus.

Non siamo ancora pronti per tornare alla normalità – “Le attuali disposizioni per il contenimento del Coronavirus sono prorogate fino al 13 aprile – ha detto Conte -. Non siamo ancora pronti per ritornare alla normalità. Oltre al costo psicologico, al costo economico e sociale che già stiamo affrontando rischieremmo il disastro. C’è una sparuta minoranza di persone che non rispettano le misure e vorrei ricordare che abbiamo messo delle sanzioni molto dure dal punto di vista economico, proprio per chi non le rispetta. Dobbiamo avere rispetto nei confronti delle persone che rischiano la propria salute per tutti noi. Mi dispiace che queste misure capitino nel momento della Pasqua, ma …









