Coronavirus, le denunce dei cittadini. E Damiani parla di “sciacallaggio”

“Sciacallaggio”. Usa proprio questa parola il manager dell’Asp, Damiani, per commentare la denuncia, garbata nei modi e completa nelle informazioni, di una giovane che ieri sera si trovava ricoverata nella tenda allestita davanti all’ospedale di Trapani, poiché probabilmente positiva al Covid-19.

La testimonianza la potete leggere cliccando qui.

Essenzialmente, vengono ribadite alcune difficoltà già pubblicate altre volte su Tp24: molti medici lamentano la mancanza di protezione, i turni massacranti, molti pazienti sono costretti a ore di attesa o a dormire nella tenda.

Queste le incredibili parole del manager dell’Asp, che annuncia addirittura querela: “Sicuramente domani sarà l’Asp a fare luce sulla questione anche con denuncia alla procura per le informazioni fornite quotidianamente false e strumentali .

1) Non è vero che il personale e’ privo di dispostivi di protezione individuale :2) non è vero che il personale e’ obbligato a turni massacranti; 3) non & …









